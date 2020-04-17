بعد محاصرة كورونا .. الصين تمنح المواطنين أموالا لشراء السيارات

بعد التعافى الى حد كبير من الوباء

العالمى الجديد فيروس كورونا فى الصين ، وانهيار السوق الصيني مثله مثل باقي أسواق

العالم في نسبة المبيعات للسيارات ، وتبحث الحكومة الصينية حاليًا عن وسائل تشجيع

الناس للعودة لشراء السيارات مجددًا.

حيث أعلنت الحكومة الصينية عن توسيع التحفيزات المادية لشراء السيارات

البيئية مثل الموديلات الكهربائية والهجينة والهيدروجينية والاستمرار في تقديم هذه

التحفيزات لعامين، وهو تراجع عن الخطة المسبقة بوقف المحفزات كليًا.

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عادة خلال الأشهر الأولى من العام يتم بيع أكثر من 6 مليون سيارة

جديدة في الصين، ولكن بسبب الوباء انخفضت المبيعات إلى حوالي 3.7 مليون سيارة

فحسب، مع انهيار مبيعات فبراير بشكل خاص بـ 79% مقارنة بفبراير 2019.

كما أعلنت أكثر من 12 مدينة رئيسية صينية عن دعم نقدي مباشر يقدر بـ

1,400 دولار لكل سيارة جديدة.. ويُذكر أن صناعة السيارة تولد أكثر من

تريليون دولار كل عام في الصين من الإيرادات، كما تمثل 10% من مجمل الإنتاج

الصناعي في الصين، ويعتمد عليها أكثر من 40 مليون عامل.