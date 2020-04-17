سكان شارع عبد العزيز بكفر الشيخ يشكون من انتشار القمامة ومخلفات البناء بالمنطقة

أرسل القارئ صلاح الدين رجب ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تراكم القمامة بشارع عبد العزيز بمدينه دسوق بمحافظه كفر الشيخ .
وقال رجب في شكواه نحن سكان شارع عبد العزيز بكفر الشيخ نشكو من تجمع القمامة بالمنطقة مما تتسبب في تلوث البيئة والسماح للفيروسات والأوبئة من انتشارها وإصابة أهل القريةبالأمراض المختلفة .
وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ووضع صناديق مخصصة لتجميعها حتى لا يتم تراكمها فى الشوارع بهذه الصورة..
للتواصل مع مقدم الشكوى:01004566616
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