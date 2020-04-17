سكان شارع عبد العزيز بكفر الشيخ يشكون من انتشار القمامة ومخلفات البناء بالمنطقة

وقال رجب في شكواه نحن سكان شارع عبد العزيز بكفر الشيخ نشكو من تجمع القمامة بالمنطقة مما تتسبب في تلوث البيئة والسماح للفيروسات والأوبئة من انتشارها وإصابة أهل القرية بالأمراض المختلفة .





وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ووضع صناديق مخصصة لتجميعها حتى لا يتم تراكمها فى الشوارع بهذه الصورة..

للتواصل مع مقدم الشكوى:01004566616





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