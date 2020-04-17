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بين الناس

سكان شارع عبد العزيز بكفر الشيخ يشكون من انتشار القمامة ومخلفات البناء بالمنطقة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:04 ص
اكوام قمامة
اكوام قمامة
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احمد قطب
 أرسل القارئ صلاح الدين رجب ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من تراكم القمامة بشارع عبد العزيز بمدينه دسوق بمحافظه كفر الشيخ .

وقال رجب في شكواه نحن سكان شارع عبد العزيز بكفر الشيخ نشكو من تجمع القمامة بالمنطقة مما تتسبب في تلوث البيئة والسماح للفيروسات والأوبئة من انتشارها وإصابة أهل القريةبالأمراض المختلفة . 

وناشدت المسئولين ضرورة رفع القمامة ووضع صناديق مخصصة لتجميعها حتى لا يتم تراكمها فى الشوارع بهذه الصورة..
للتواصل مع مقدم الشكوى:01004566616

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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