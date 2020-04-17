حدث ليلا.. البرلمان يحذر من عدم الالتزام بتعليمات الحكومة.. الصحة تقدم نصائح مهمة للتغذية السليمة لمواجهة فيروس كورونا.. أهالي قرية شبرا البهو يعتذرون للطبيبة سونيا عبد العظيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة ، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
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