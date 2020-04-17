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أخبار البلد

حدث ليلا.. البرلمان يحذر من عدم الالتزام بتعليمات الحكومة.. الصحة تقدم نصائح مهمة للتغذية السليمة لمواجهة فيروس كورونا.. أهالي قرية شبرا البهو يعتذرون للطبيبة سونيا عبد العظيم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:16 ص
صدى البلد
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محمد غالي
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