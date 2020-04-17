خوفا من انتشار فيروس كورونا.. سكان العصافرة يشكون من الزحام أمام مكاتب البريد

أرسل القارئ احمد يونس والمقيم بحى العصافرة بمحافظة الإسكندرية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من التزاحم أمام مكتب بريد العصافرة .







وقال يونس في شكواه: نحن سكان حي العصافرة نعاني من التزاحم أمام مكتب بريد العصافرة مما قد يتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا.







وطالب احمد يونس المسئولين بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام للحد من انتشار فيروس كورونا .





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