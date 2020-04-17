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بين الناس

خوفا من انتشار فيروس كورونا.. سكان العصافرة يشكون من الزحام أمام مكاتب البريد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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احمد قطب

أرسل القارئ احمد يونس والمقيم بحى العصافرة بمحافظة الإسكندرية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من التزاحم أمام مكتب بريد العصافرة .

وقال يونس في شكواه: نحن سكان حي العصافرة نعاني من التزاحم أمام مكتب بريد العصافرة مما قد يتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا.

وطالب احمد يونس المسئولين بالاهتمام واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه التجمعات والزحام للحد من انتشار فيروس كورونا .

 ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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