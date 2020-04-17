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تمارين رياضية لتقوية عضلات القدم.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:26 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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محمود محسن
قدمت الإعلامية فرح سعيد وحسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، تمارين مختلفة لتقوية عضلات القدم. 

وأوضح حسام أبو هاشم، خلال برنامج على قناة "صدى البلد" اليوم، الجمعة، أنه يمكن أداء التمارين كنوع من أنواع تغيير أشكال التمارين المعروفة في الجيم، وهذه التمارين تساعد في تقوية العضلات الخاصة بمنطقة القدم.

وأكد أن هذه التمارين مهمة للغاية، وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديك سواء في المنزل أو العمل أو الجيم.


وقال إن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل واحد وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأضاف خبير اللياقة البدنية أن هناك بعض الأشياء يجب أن يعلمها الإنسان قبل القيام بأي تمارين رياضية، منوها إلى أن هناك أساليب وطرقا جديدة تساعد فى زيادة العضلات، وواحدة من تلك الطرق تمرين العضلة والعضلة المقابلة لها فى نفس الوقت. 

وأوصى المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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