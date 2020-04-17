AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أنتم بين أهلكم.. الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل برعاية أسر ضحايا كورونا من جميع الجنسيات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:34 ص
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر الإماراتي
Advertisements
أحمد محرم
أعلنت "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي" أنها بصدد كفالة ورعاية أسر المتوفين كافة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 من جميع الجنسيات في الدولة وذلك ضمن مبادرة " أنتم بين أهلكم " التي تتضمن عددا من المحاور الحيوية وتعزز برامج الهيئة في مجال الخدمات المجتمعية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر في هذا الصدد أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر يتابع مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من فيروس كورونا على مستوى الدولة ويوجه دائما بتعزيز جهود الهيئة الوقائية والاحترازية للتصدي للفيروس وتقديم سبل الدعم و المساندة كافة لأسر ضحايا كورونا.



وقال إن هذه المبادرة تجسد حرص الهيئة على مواساة الأسر التي فقدت أحد أفرادها أو أكثر بسبب كورونا، والوقوف بجانبها في ظروفها الراهنة، وتخفيف التداعيات الإنسانية التي لحقت بها، والآثار التي خلفتها على حياة بعض الأسر، مشيرا إلى أن الهيئة ستوفر المتطلبات كافة التي تحتاجها تلك الأسر وتقديم كل ما من شأنه أن يساهم في تعزيز قدرتها على مواجهة ظروف الحياة، وتجاوز محنة الفقد التي لحقت بها.

وأوضح الفلاحي أن الهيئة شرعت في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بموضوع الكفالات وبدأت بالتعاون مع الجهات المختصة حصر الضحايا والمتوفين على مستوى الدولة و التواصل مع أسرهم و دراسة أوضاعهم الاجتماعية و التعرف على احتياجاتهم في المجالات المعيشية والصحية والتعليمية، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد وضع آلية مرنة لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات أسر المتوفين و تلبيتها على الفور.

وقال أمين عام الهلال الأحمر إن الهيئة لن تدخر وسعا في سبيل تحقيق أهداف المبادرة الإنسانية وإظهار أكبر قدر من التضامن مع أسر ضحايا فيروس كورونا المستجد ومساعدتهم على تخطي الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على فقدهم الجلل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القباج تستقبل مدير الهلال الأحمر الإماراتي.. صور

الإمارات تدين مقتل اثنين من موظفي الهلال الأحمر في عدن

صناع الخير تطلق مبادرة "حماية" لمواجهة آثار كورونا على غير القادرين

الطليحات بيت واحد.. مبادرة لمساعدة أسر العمالة غير المنتظمة في سوهاج

مايا مرسي: منع دفن المتوفين بفيروس كورونا مؤلم ولا يتفق مع شهامة وأخلاق المصريين

بنك القاهرة يبادر بتجهيز مبنى للحجر الصحى للمصابين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. كلب يثير الضجة بأسنان بشرية مستعارة في مقطع فيديو

الأرصاد: أمطار خفيفة على عدة مناطق بالبلاد اليوم.. ونشاط للرياح

مدرب برشلونة يكشف مفاجأة بشأن قرب عمله في الدوري المصري قبل قيادة الفريق الإسباني

المصل واللقاح يعلن موعد اكتشاف دواء ضد فيروس كورونا

كل ما تريد معرفته عن المعاش الإضافي في 7 نقاط

علي جمعة: هذه العبادة الأسهل والأقرب لله تعالى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا يفسد اليوم العالمي لضرب الكف.. وفيلم شهير تنبأ بالمشهد الحالي| HighFive#

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

تعرف على شكل نيسان إكس تريل 2021 الجديدة كليا .. صور