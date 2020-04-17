BMW تقاضى شركة تصنيع توك توك فى الهند.. تعرف على السبب

استطاعت شركة BMW العالمية لصناعة السيارات الألمانية أن تنتصر على شركة تصنّع التوك توك والدراجات النارية في الهند، فى معركة قضائية استمرت نحو ثلاث سنوات.

تعود القصة إلى إقامة بي ام دبليو،دعوى لدى المحكمة العليا في دلهي في عام 2017 بعد اكتشاف أن Om Balajee Automobile Private Limited كانت تبيع مركبات تحمل علامة دي ام دبليو منذ عام 2013.

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ودفاع الشركة الهندية جاء غريبا إلى حد ما ، حيث أنه رأى الشركة الهندية أن بي ام دبليو تأخرت كثيرًا في رفع الدعوى القضائية والذي ربما يكون ليس في صالحها تمامًا، إلا أن القاضي “جايانت ناث” صرّح قائـلًا: ” إذا كان هناك تأخير من جانب المدعي (بي ام دبليو) في رفع الدعوى الحالية كما ادعى المدعى عليه (Om Balajee)، فإن التأخير نفسه لن يكون كافيًا لردع إصدار أمر قضائي لصالح المدعي”.

وتأكدت المحكمة من أن بي ام دبليو تنتج الدراجات النارية منذ عام 1923 والسيارات منذ عام 1928، مضيفة أن استخدام الشركة الهندية للعلامة التجارية دي ام دبليو يعدُّ تصرفًا غير أمينٍ بقصد محاولة الاستفادة من سمعة بي ام دبليو، وهذا ما اعتبرته المحكمة تضليلًا، حيث أن شعار العلامة التجارية لـ دي ام دبليو متشابه في النطق والشكل مع شعار بي ام دبليو.

وبعد قرابة الثلاث سنوات أمرت المحكمة الشركة الهندية بالامتناع عن الاستيراد والتصدير أو العرض للبيع أو الإعلان، والامتناع أيضًا عن أي شكل من أشكال التعامل مع السلع التي تحمل العلامة دي ام دبليو أو أي علامة أخرى متطابقة أو مشابهة بشكل خادع.