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أخبار العالم

أغنية لبنانية تثير إعجاب السعوديين.. شاهد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:53 ص
صدى البلد
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محمود نوفل
أثارت الأغنية التي أصدرتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم كتحية للمملكة العربية السعودية ضجة واسعة في المجتمع السعودي.

وتصدرت أغنية الفنانة اللبنانية بعنوان "الله ياخذ بيدّك" المشهد في السعودية ونالت إعجابا كبيرا لدى مختلف الشرائح الإجتماعية.

واستدعت هذه الأغنية مبادرة خاصة قامت بها نخب إعلامية وثقافية سعودية، إضافة إلى مشاركة خاصة من المفكرين ورجال الأعمال السعوديين تحت عنوان ملتقى "روّاد ومواهب" لتقديم تحية، عبارة عن رسائل حب وقعوها بأسمائهم، إلى الفنانة اللبنانية نجوى كرم ولبلدها لبنان.

وردت الفنانة على المبادرة من خلال صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" قالت فيها: "نحنا بهالدّنيي شعب واحد، منشكّل قوّة كبيرة، أنتو إخوتنا وأهلنا دايمًا بإذن الله".

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