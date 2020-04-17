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اقتصاد

لأول مرة في تاريخه منذ 1992.. الاقتصاد الصيني ينكمش بنسبة 6.8%

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:30 م
وكالات
أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء الصيني أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول قد تقلص بنسبة 6.8% في عام 2020، مقارنة بالعام الماضي حيث تلقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضربة قوية من تفشي فيروس كورونا.

وسيكون هذا الانكماش في الربع الأول هو أول انخفاض منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأت الصين بتسجيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الرسمية، بحسب وكالة رويترز.

وكان محللون استطلعوا رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.5% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام الماضي.

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