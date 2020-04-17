لأول مرة في تاريخه منذ 1992.. الاقتصاد الصيني ينكمش بنسبة 6.8%





وسيكون هذا الانكماش في الربع الأول هو أول انخفاض منذ عام 1992 على الأقل، عندما بدأت الصين بتسجيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الفصلية الرسمية، بحسب وكالة رويترز.





وكان محللون استطلعوا رويترز آراءهم قد توقعوا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 6.5% في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالعام الماضي.



