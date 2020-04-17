الصحة السعودية تحذر من استخدام هذا الجهاز فقط في محاربة كورونا

نفت وزارة الصحة السعودية ما يتم تداوله بشأن إمكانية القضاء على فيروس “كورونا” المُستجد “كوفيد 19″، من خلال استخدام جهاز “تجفيف اليدين”.





وأشارت الوزارة، إلى أن استخدام جهاز “تجفيف اليدين” في القضاء على الفيروس ليست طريقة فعالة، مؤكدة على أهمية غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، مع الحرص على تجفيفها أو استخدام المُعقم الكحولي لمدة 20 ثانية.



