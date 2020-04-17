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لميس سلامة: الدولة ستواجه بحسم أي مخالفات أو تجاوزات تضر بالمواطنين..فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:28 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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محمود محسن

أكدت الإعلامية لميس سلامة أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي وجه رسالة مهمة مفادها أن الدولة ستواجه بكل حسم أي مخالفات أو تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بالمواطنين حتى نعبر الأزمة الموجودة.

وأضافت لميس سلامة، خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد،أن الدولة لن تسمح بالعبث بصحة المواطنين مشيرة إلى أن الدولة ستعمل بكل قوة على وقف أى خرق يحدث. 

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن الدولة مقبلة على مناسبات هامة وهي شم النسيم وموسم رمضان، لافتة إلى أن تلك الفترة يكون لها استعدادات خاصة ولكن هذا العام سيكون الأمر مختلفا.

وأشارت الإعلامية لميس سلامة إلى أن الدولة في هذا التوقيت تواجه ظروف صعبة واستثنائية،لافتة إلى أنه يجب على المواطنين الإلتزام بتعليمات الدولة من أجل عبور تلك المرحلة الصعبة .

وقالت إن الأعياد والمناسبات قادمة معلقة: "ان شاء الله سنحتفل ونتجمع قريبا".

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