حبس تشكيل عصابي لقيامه بتتبع المواطنين المترددين على البنوك للاستيلاء على أموالهم

قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لقيامهم بتتبع المواطنين المترددين على البنوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعرض "مُسن" لواقعة سرقة مبالغ مالية من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ينتحلون صفة رجال شرطة" حال تواجده بحلوان.





بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه موظف بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم ، حيث قرر أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد بدائرة القسم، وبحوزته مظروف بداخله مبلغ مالى ١٨ ألف جنيه و٣ دلايات ذهبية وحال سيره بالشارع إعترضته سيارة ملاكى (لم يحدد أرقامها) ترجل منها ثلاثة أشخاص إدعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه، وعقب انصرافهم إكتشف إستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملاكى مستأجرة لأحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة) ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلان ، لهما معلومات جنائية مسجلة .





تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم طبنجة صوت وسلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى 10 آلاف جنيه و عدد 3 دلاية ذهبية .



