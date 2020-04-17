AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس تشكيل عصابي لقيامه بتتبع المواطنين المترددين على البنوك للاستيلاء على أموالهم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:42 ص
شعار النيابة
شعار النيابة
Advertisements
رامى المهدى
قررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لقيامهم بتتبع المواطنين المترددين على البنوك والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة. 
 
وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعرض "مُسن" لواقعة سرقة مبالغ مالية من قبل أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ينتحلون صفة رجال شرطة" حال تواجده بحلوان.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تم تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه موظف بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم ، حيث قرر أنه عقب خروجه من أحد مكاتب البريد بدائرة القسم، وبحوزته مظروف بداخله مبلغ مالى ١٨ ألف جنيه و٣ دلايات ذهبية وحال سيره بالشارع إعترضته سيارة ملاكى (لم يحدد أرقامها) ترجل منها ثلاثة أشخاص إدعوا أنهم رجال الشرطة وقاموا بتفتيشه، وعقب انصرافهم إكتشف إستبدال المظروف بآخر يحوى بعض قصاصات ورق الجرائد واستيلائهم على المبلغ المالى والمصوغات الذهبية.
وتوصلت التحريات إلى تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملاكى مستأجرة لأحد الأشخاص (له معلومات جنائية مسجلة) ومقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، وأنه  وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع عاطلان ، لهما معلومات جنائية مسجلة . 

 تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم طبنجة صوت وسلاح أبيض "مطواة" - مبلغ مالى 10 آلاف جنيه و عدد 3 دلاية ذهبية .

 واعترفوا بارتكاب الواقعة بإسلوب التتبع وإنتحال صفة رجال شرطة ، وقرروا إنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حبس عصابة تنتحل صفة رجال شرطة بمنطقة عابدين

عملوا نفسهم ضباط.. حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالسلام

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال .. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى احدث ظهور لها

معروض للبيع بمبلغ خيالي.. بالصور المنزل الأكثر رومانسية في لندن

12855 إصابة و148 وفاة.. كورونا يضرب إسرائيل

بعد دخوله منظومة الحجر الصحي.. مستشفى كفر الدوار يستقبل 19 مريضا بفيروس كورونا من 4 محافظات

هجوم ناري من عمر هاشم على يوسف زيدان: كان عليه أن يعود إلى علماء الدين قبل الإفتاء بدون علم

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الناس خايفة تخرج من بيوتها.. صدى البلد فى قرية الخفافيش بالقليوبية

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

قبل شم النسيم.. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض