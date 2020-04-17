الزراعيين تهنئ البابا تواضروس بـ عيد القيامة: قوة الدولة في تلاحم نسيج الأمة

بعث الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لتهنئته والمسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد بأصدق التهاني وأسمى الأماني.





وقال "خليفة"، إن التهنئة تأتي لتأكيد حق المواطنة للمصريين سواء مسلمين أو مسيحيين، فهم جميعا في نسيج واحد، متمنيا أن تكون هناك قيامة تنهي تأثير فيروس كورونا علي العالم وتزيد أواصر المحبة بين جميع الشعوب لمواجهة هذه الفيروس، مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في وحدة الصف والنسيج الوطني لجميع طوائفه.





وأضاف نقيب الزراعيين، أن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد ونسيج واحد، ولن تفلح مطلقًا قوى الشر في بث الفتن أو زعزعة استقرار الوطن. لأن قوة الروح والمودة والتآلف هي الترابط فيما بيننا مسلمين ومسيحيين، والتي تحول المشاعر المشتركة للمصريين إلى طاقة إيجابية موحدة وفعالة من أجل النهوض بمصرنا والارتقاء بها إلى مصاف الدول المتقدمة، خاصة في القطاع الزراعي الذي يعد أحد أركان التنمية المصرية في مواجهة فيروس كورونا.



