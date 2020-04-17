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أخبار العالم

عمان تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:48 ص
وزارة الصحة العمانية
وزارة الصحة العمانية
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 1169.

توقع صندوق النقد الدولي، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بمعدل ثلاثة بالمائة العام المقبل 2021 مقابل –2.8بالمائة العام الجاري، مؤكدا ان العالم يواجه حاليا حقائق مريرة بسبب جاحة كورونا. 



كما توقع في تقرير آفاق الاقتصادي العالمي الذي أصدره تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة للنفط بمنطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا إلى –3.9  بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 4.6 بالمائة العام المقبل، فيما يتوقع تراجع النمو في الدول المستوردة للنفط إلى –0.8 بالمائة هذا العام ليرتفع إلى 2.9 بالمائة العام المقبل.

وقال الصندوق إنه من المرجح أن تتضاءل الخسائر التي أشعلت فتيل الأزمة المالية العالمية أمام خسائر الناتج المصاحبة لهذا الطارئ الصحي وإجراءات الاحتواء المرتبطة به.

واضاف انه على غرار أي حرب أو أزمة سياسية، هناك عدم يقين شديد ومستمر بشأن مدة الصدمة ودرجة حدتها، مشيرا إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، هناك دور مختلف تماما للسياسة الاقتصادية، ففي الأزمات العادية، يسعى صناع السياسات إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق تحفيز الطلب الكلي بأسرع وقت ممكن، أما هذه المرة، فمعظم الأزمة يرجع إلى تبعات إجراءات الاحتواء اللازمة، مما يزيد من صعوبة تحفيز النشاط، ويجعله أمرا غير مرغوب، على الأقل بالنسبة للقطاعات الأكثر تضررًا.
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