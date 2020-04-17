الفلاحين تناشد المزارعين الالتزام بالمساحة المحددة لـ زراعة الأرز





وأشار إلى أن حصة مصر السنويه من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب وما يستخرج من مياه جوفيه وأمطار نحو 5مليارات متر مكعب فيما يعاد استخدام نحو 20 مليار متر مكعب مرة أخرى لسد الاحتياجات الكبيره لاستخدام المياه بعد وصول عدد السكان لأكثر من100مليون نسمة والطموح الحالي للتوسع في استصلاح الأراضي بغرض الزراعة.



وأضاف أبوصدام أنه ومع إتجاه الدوله لتغيير طرق الري من الغمر الي الري الحديث لتقنين وضع استخدام المياه والاستفاده القصوي من كل قطرة مياه فإن تقليص زراعة المحاصيل كثيرة استهلاك المياه تعد أحد الطرق الضرورية للحفاظ علي المياه وتعظيم الاستفاده منها.



وناشد جميع المزارعين بالالتزام التام بالمساحات المحدده لزراعة الأرز كاحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه حيث يصل استهلاك الفدان الواحد لنحو 7 سبعة آلاف متر مكعب طوال مدة زراعته وحتى الحصاد.



وتابع أبوصدام أن زراعات الأرز بدأت فى المناطق التي حددتها الحكومة، في تسع محافظات فقط وزعت كالتالي:



محافظة الإسكندرية 2000 فدان، و البحيرة 106 آلاف و650 فدان، والغربية 40 ألفا و600 فدان، و، الدقهلية 182 ألفا و550 فدان، وكفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان، ودمياط 42 ألف فدان، والشرقية 127 ألفًا و850 فدان، والإسماعيلية ألفان و750 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان.



وأوضح عبدالرحمن أن المساحة المحدده لزراعة الأرز هذا الموسم تكفي الاستهلاك المحلي حيث تبلغ متوسط إنتاجية الفدان حوالي 3.5 طن للفدان ويقدر الاستهلاك المحلي بنحو 3.4 مليون طن أرز أبيض سنويا بمعدل استهلاك 40 كيلوجراما للفرد.



وأكد أن زيادة المساحه المحدده بالمخالفه يؤدي إلى تدني أسعار الأرز ووقوع المخالف تحت طائلة القانون وتعرضه للغرامة أو لعقوبه أشد وإهدار ثروة مصر المائية.



وأوضح أن مساحة زراعة الأرز العام الحالى طبقا لمحددات وزارتي الري والزراعه هي 724 ألفا فدان بالإضافة إلى 200 الف فدان تزرع بارز قليل استهلاك المياه ( أرز جاف) و 150 ألف فدان تزرع بمياه الصرف الزراعي المعالح ،في 9محافظات مصريه فقط لا غير.

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين إن مصر تقع تحت خط الفقر المائي ونصيب الفرد نحو 600 متر مكعب مياه سنويا طبقا للتعريف العالمي للفقر المائي المعرف ب1000متر مكعب سنويا للفرد.