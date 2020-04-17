أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٧-٤-٢٠٢٠

يعرض موقع "صدى البلد"، أسعار أهم الموا د الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها الدواجن التي استقرت أسعارها في مستهل تعاملات اليوم، الجمعة ١٧ أبريل 2020.



أسعار الدواجن اليوم

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 30 و32 جنيها للكيلو، وبلغ سعر لحم الدواجن الحمراء "الساسو" بين 40 و42 جنيها وكيلو اللحم يصل إلى 38 جنيها.

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 38 و40 جنيها للكرتونة، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 19 جنيها والمولر "عمر يوم" سعر 18 و19 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.50 جنيه و13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3.75 جنيه، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات.



يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة ، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا .