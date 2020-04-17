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أخبار البلد

أبوكب يحصل على درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطني بـ أكاديمية ناصر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
اجتاز الكاتب الصحفى عبدالجواد أبوكب، رئيس تحرير موقع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال البحث الذى قدمه، على درجة الزمالة من كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وحمل بحثه عنوان ( الاستراتيجية المقترحة لتطوير الإعلام المصري لتحقيق متطلبات الأمن القومي).

ووجه ابوكب  الشكر للرمز الوطني للواء بهجت محمد فريد مدير كلية الدفاع الوطني والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس ولجنة المناقشة والدكتور حسن عماد مكاوي المشرف علي البحث واللواء مدحت النجار مراجع البحث، قائلا: "كلهم أصحاب فضل ومنة، وكذلك زملائي الأعزاء في الدفعة "٤٩ دفاع".

وأضاف أبوكب: أتمنى أن يكون البحث إضافة نافعة للإعلام ..المهنة والبشر، ورؤية مفيدة لدعم الأمن القومي المصري وتحقيق متطلباته في الإعلام .
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