هاني الناظر يضع روشتة لوجبات شم النسيم.. ويؤكد: الفسيخ لا يقي من كورونا.. فيديو

قال الدكتور هانى الناظر، استشارى الأمراض الجلدية، إن ما يشاع أن أكل الفسيخ يقوى جهاز المناعة ويوجه فيروس كورونا كلام غير علمى، معلقًا " ده كلام تخاريف".

وأضاف الدكتور هانى الناظر، خلال مداخلة ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة دى إم سي، أن أكل الفسيخ وجبة غير صحية، ويجب الابتعاد عنها.

وأشار إلى أنه يناشد المصريين بعدم تناول الفسيخ لأنها تتسبب فى مشكلات عديدة بداية من الجلد وضعف المناعة ويمثل خطورة على الجسم.





وأوضح الدكتور هانى الناظر، أن كميات الملح الموجودة فى الفسيخ تؤثر على ضغط الدم، والقلب، ومرضى القلب والضغط يكون فى رسك عالى عندما يتناولونها.





ولفت هانى الناظر، إلى أن أكل الرنجة فى شم النسيم لا تسبب مشكلات ولكن يجب تسخينها على النار، مؤكدًا: " ناكل رنجة وبصل وسلطات وأسماك يتم طهيها فى المنزل".