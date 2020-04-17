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أخبار البلد

الوزراء: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:31 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تخفيف  تخفيف للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بادعاء نهاية ذروة أزمة، فيروس كورونا المستجد.

وأكد المركز أن الدولة حريصة على عدم التخلي عن الإجراءات الوقائية منعًا لحدوث أي طفرات في معدلات الإصابة أو الوفيات.

كما نفى المركز الإعلامي ما اثير حول  إعادة فتح باب التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية، بعد انتهاء مهلة الأسبوعين المحددين للتسجيل.

واشار المركز الإعلامي انه وقد وصل إجمالي المتقدمين للمنحة نحو 1.5 مليون مواطن بعد تصفية الكشوف.
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