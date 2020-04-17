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مرأة

قبل رمضان.. طريقة عمل الزبادى فى المنزل بأسهل الخطوات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:39 ص
طريقة عمل الزبادى
طريقة عمل الزبادى
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هاجر هانئ
تستعد الكثير من ربات المنزل لتحضير و تجهيز إحتياجات شهر رمضان، ويعد الزبادى من أبرز الأطعمة التى لا يتخلى عنها العديد من الأشخاص على مائدة السحور نظرا لما يحتويه من فوائد صحية وضرورية خلال فترة الصيام.

ولا تفضل بعض ربات المنزل شراء الزبادى من الأسواق وتحبذ إعداده و تحضيره لأفراد أسرتها فى المنزل لكى تتمتع بفوائده.. ونقدم لكم فيما يلى طريقة عمل الزبادى فى المنزل من مطبخ الشيف منال العالم.


مقادير الزبادى 
1 لتر حليب كامل الدسم 
120 جرام زبادي
4 ملعقة كبيرة حليب بودر

طريقة تحضير الزبادى 
في قدر ضعي الحليب على النار.
اضيفي الزبادي، باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي الخليط بهدوء إلى أن يسخن الحليب.
إرفعي القدر عن النار، اضيفي الزبادي، قلبي المكونات بالمضرب الشبك اليدوي لعدة ثواني لتختلط.
وزعي خليط الزبادي بالتساوي في أطباق، ضعيها في مكان دافئ لمدة 12 ساعة.
ضعي الزبادي بالثلاجة لمدة 6 ساعات. وقدميها باردة.

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