أسهم أوروبا تقفز بفضل خطط ترامب لإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

قفزت الأسهم الأوروبية الجمعة 17 ابريل إذ انتاب الارتياح الأسواق المالية في أنحاء العالم بفضل خطط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح تدريجي للاقتصاد الأمريكي وتقارير عن عقار محتمل لعلاج كوفيد-19.

وصعد المؤشر Stoxx600 الأوروبي 2.5% ، ليتجاهل بيانات تُظهر أن الصين عانت من أسوأ انكماش اقتصادي في نحو ثلاثة عقود مع سحق الجائحة لأنشطة الشركات.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية الرئيسية الأوروبية، فيما صعدت أسهم التعدين 4.1% بفضل صعود أسعار السلع الأولية.

وتعافى المؤشر Stoxx600 القياسي الآن بنحو 24% منذ بلغ أدنى مستوى في ثمانية أعوام في مارس ، بدعم مجموعة من إجراءات التحفيز العالمية ومؤشرات أولية على أن الجائحة تنحسر في أسوأ الأماكن تضررا بها في القارة.





وقفز سهم نوكيا 4% بفضل تقرير ذكر أنها تعمل مع بنك استثمار للدفاع عن نفسها في مواجهة عرض استحواذ عدائي.



