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أخبار العالم

سي إن إن تفضح الارتباك الكارثي لـ تركيا وفشل أردوغان في إدارة أزمة كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:27 ص
مكافحة فيروس كورونا
مكافحة فيروس كورونا
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أحمد محرم
نشرت قناة "سي إن إن" الأمريكية تقريرًا سلطت فيه الضوء على مدى التخبط والارتباك اللذين شابا استجابة السلطات التركية لأزمة فيروس كورونا، وما ترتب على ذلك من نتائج سلبية.

واستشهدت القناة بمثال عن التعامل العشوائي مع الأزمة، عندما أعلنت الحكومة التركية مساء الجمعة الماضية فرض حظر تجول كامل لمدة 48 ساعة في 31 ولاية، ما يعني أن الحظر شمل نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد.



وأوضحت القناة أن هذا القرار أفضى إلى نتائج كارثية، إذ لم تعلن السلطات عن حظر التجول سوى قبل ساعتين فقط من دخوله حيز التنفيذ، ما أجبر سكان الولايات المشمولة به على التدافع والتزاحم في المتاجر لتخزين ما يكفي من المؤونة، دون قدرة على مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي لتفادي التقاط عدوى كورونا.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت موجة من الغضب الممزوج بالسخرية حول هذا القرار، وتداول المستخدمون مقاطع فيديو تسجل مشاهد عجيبة من آثار هذا الحظر، مثل رجل حاول الهروب من تصويره بينما كان يكسر حظر التجوال فترك سيارته وبداخلها زوجته وركض هاربًا، وآخر حاول التملص من دفع غرامة كسر الحظر بادعاء أنه أجنبي لا يجيد اللغة التركية قبل أن تكتشف الشرطة التركية أنه يجيدها.

وأضافت القناة أن تركيا شذت عن الإجراءات المتعارف عليها والمتبعة عالميًا للحد من انتشار فيروس كورونا، جريًا على عادتها، فخلال الأسبوع الماضي فرضت الحكومة التركية حظر تجول جزئي شمل السكان دون سن 20 عامًا وفوق سن 65 عامًا، أما بقية السكان فكان مسموحًا لهم التجول بحرية.

وبالرغم من إغلاق مقار بعض الشركات والمطاعم وأماكن التجمع، ظل العمل جاريًا في مواقع البناء وبعض المصانع وأماكن العمل الأخرى التي لا تحتمل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التعطل.
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