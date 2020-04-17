كيف تقضي درجة الحرارة على فيروس كورونا خلال 15 دقيقة

توصل العلماء إلى درجة الحرارة التي يموت فيها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وهي درجة حرارة مرتفعة تقضي بشكل تام على الفيروس، وذلك من خلال استخدام عينة فيروسات (كوفيد-19) تم استخلاصها من خلايا الكلى للقردة الخضراء المصابة.





ووفقا لمجلة نيوز ويك الأمريكية، توصل مجموعة من العلماء الفرنسيين إلى أن فيروس كورونا التاجي يموت بشكل نهائي عند تعرضه لدرجة حرارة 92 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة، وقام العلماء من جامعة بروفانس الفرنسية بهذه التجربة إيمانا بدور الحرارة في القضاء على الفيروس المستجد.





وقام الباحثون خلال هذه التجربة بتسخين فيروس كورونا المستجد لمدة ساعة كاملة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية، ولاحظوا حينها أن السلالة الخاصة ما زالت قادرة على التكاثر رغم ارتفاع درجة الحرارة، رغم أن حرارة 60 درجة مئوية هي المتعارف عليها للقضاء على أي فيروسات ، ولكن عند تسخينه في هذه الحرارة في بيئة نظيفة تم القضاء عليه أما تكاثره فكان في العينة غير المعقمة.





واستمرت المحاولات بتقليل المدة وزيادة درجة الحرارة حتى تم القضاء على الفيروس بشكل كامل عند درجة حرارة 92 درجة مئوية بعد تركه بها لمدة 15 دقيقة.





ولكن أكد العلماء من خلال هذه التجربة أن درجة حرارة 60 درجة مئوية كفيلة للقضاء على الفيروسات من العينات ذات المحتوى الفيروسي القليل، وقد تستخدم هذه الحرارة للتعقيم.





ومن المعروف عن الفيروسات أنها كائنات مفردة الخلية لا يمكنها التكاثر إلا داخل كائن حي آخر، وتؤثر الحرارة عليها من خلال تدمير الغشاء المحيط بها قبل نقلها داخل كائن حي، أي وفاتها على الأسطح، وهذا بدوره يساهم في تقليل فرص العدوى بشكل كبير.