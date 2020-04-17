300 ألف عامل يعودون لوظائفهم بـ مدريد.. فيديو

أذاعت فضائية العربية تقريرا جاء من خلاله أن المتحدث باسم حكومة مدريد الإقليمية أكد إن حوالي 300 ألف عامل غير أساسي عادوا إلى وظائفهم في مدريد.





وعلى الرغم من استمرار الإبلاغ عن مئات الإصابات الجديدة كل يوم، وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستبدأ في التراجع عن بعض قيود الإغلاق الصارمة بعد عطلة عيد الفصح.





وأثارت النقابة العامة للعمال في إسبانيا ، وهي نقابة عمالية رئيسة، مخاوف بشأن سلامة أولئك العائدين إلى العمل. و دعت النقابة ، التي تضم 940 ألف عضو وفقًا لموقعها على الإنترنت، أصحاب العمل إلى تحمل مسؤولية توفير معدات الحماية الشخصية للعمال.





وسجلت البلاد الآن أكثر من 17،400 حالة وفاة، مع أكثر من 87،000 حالة نشطة حاليًا. وسجلت إسبانيا اليوم ثاني أدنى ارتفاع يومي في معدل الوفيات لمدة ثلاثة أسابيع: 517 في الـ24 ساعة الماضية.