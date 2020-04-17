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أخبار البلد

بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:32 ص
الإبادة الجماعية
الإبادة الجماعية فى روندا
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أمينة الدسوقى
سياسي رواندي من الهوتو استولى على السلطة وأطاح الرئيس السابق غريغوا-كابياندا وأصبح رئيس رواندا من 1973 حتى لقي مصرعه عندما أسقِطت طائرته في 1994، هو جوفينال هابياريمانا، فما هى قصته وكيف تم اغتياله؟ .

كان جوفينال هابياريمانا يشغل منصب وزير الدفاع حتى 5 يوليو, 1973 حيث استولى  على السلطة عبر إنقلاب أطاح فيه بالرئيس گريگوار كاييباندا وأزاح حزب پارمه هوتو الحاكم آنئذك، وكان هابياريمانا زعيم الحركة الثورية الوطنية للتنمية.

وظل جوفينال هابياريمانا فى السلطة حتى  6 أبريل 1994 حتى تم إسقاط  طائرة هابياريمانا الخاصة من طراز فالكون 50 بالقرب من مطار كيگالي الدولي، بصاروخ أرض جو وعليه لقى كلا من الرئيس وسيپريان نتارياميرا رئيس بوروندي ورئيس أركان القوات المسلحة الرواندية وغيرهم حيث تحطمت الطائرة في فناء القصر الرئاسي.

لم تتوقف حادثة اغتيال جوفينال هابياريمانا عند موته إلا أن تلك الحادثة أدت إلى بداية الحرب الأهلية أو كما يسميه غلاة التوتسي "التطهير العرقي الرواندي" حيث قامت الحرب الأهلية بين التوتسى والهوتو.


فالإبادة الجماعية فى روندا وقعت في إبريل 1994 حيث تعرضت الأمة الأفريقية الصغيرة في رواندا إلى أكثر الإبادات الجماعية في التاريخ في القرن العشرين. 

قام الهوتو بذبح أكثر من ثماني مئة ألف فرد من جماعة الأقلية التوتسيي في مدة 100 يوم بواسطة استخدام المنجل، وقد تم تفسير هذه الصراع علي أساس التنافس القبلي بين الجماعتين الممتد منذ قرون ولم ينجحوا حتى في التصالح في مرحلة ما بعد الاستعمار.

ولم يتدخل العالم أو يرغب في التدخل لإنقاذ الموقف.

جدير بالذكر أن روندا هي دولة في شرق أفريقيا بمنطقة البحيرات العظمى الأفريقية لشرق وسط أفريقيا، تحدها (تنزانيا شرقا أوغندا شمالًا الكونغو الديموقراطية غربًا بوروندي جنوبًا)، وهي تعد بالإضافة إلى بوروندي من أقاليم الكونغو الكبير. وتعد رواندا منبع نهر النيل.
بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة
بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة
بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة
بـ صاروخ أرض جو.. اغتيال رئيس أدى إلى حرب أهلية.. تعرف على القصة الكاملة
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