بمناسبة اليوم العالمى للتراث.. وزير الثقافة تشكل لجنة لوضع إستراتيجية وطنية لإدارة التراث اللامادى

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة: إن الموروث الإنسانى فى مختلف أنحاء الأرض يمثل ركيزة للمستقبل. وأشارت إلى أن التراث مختلف صوره أحد المرجعيات المشتركة للبشر على اختلاف انتماءاتهم ويحمل بصمات إنجازات الماضى.





وأضافت أن المسئولیة تجاه الأجيال القادمة هي إنتاج اشكال ابداعية تصبح تراثا لهم في المستقبل وتليق بامة ترفع راية الحضارة الإنسانية بشموخ عبر آلاف السنين، مؤكدة أن المنظومة الثقافية تسعى لخلق بيئة مناسبة تعمل على تشجيع روح الابتكار وإنتاج الوان راقية من الفكر والفن بما ينعكس ايجابا على السلوك الجمعى والارتقاء بالوعي، داعية الله أن يحفظ مصر والانسانية من تداعيات ومخاطر فيروس كورونا.





جاء ذلك بمناسبة احتفال العالم باليوم العالمى للتراث والذى يوافق ١٨ أبريل من كل عام حيث شكلت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة لجنة برئاستها لوضع استراتيجية وطنية لإدارة التراث الثقافي اللامادي بمصر في ضوء الدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن من قبل منظمة اليونسكو وإعداد خطط العمل لتنفيذها من خلال وحدة صون التراث الثقافي اللامادي بوزارة الثقافة ومتابعة تنفيذ تلك الإستراتيجية، إلى جانب متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات التي وقعتها مصر فيما يتعلق بصون التراث الثقافي غير المادي ، وكذلك اتفاقيات تعزيز أشكال التعبير الثقافي واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يتخذ من إجراءات لتنفيذها ، إضافة إلى وضع خطة سنوية لإعداد الملفات المزمع تسجيلها على قوائم اتفاقية 2003 ومشروعات الصون العاجل والمساعدات الدولية بما يتوافق مع أحكام الإتفاقية ، وكذلك التواصل مع الجهات الدولية والإقليمية النظيرة بغرض تبادل الخبرات وفقا للقواعد الواردة في بروتوكلات التعاون الموقعة معها ، وإعداد التقرير السنوي للجهود الوطنية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي وتعزيز أشكال التعبير الثقافي بجمهورية مصر العربية ، الى جانب رفع التقارير التي تعدها وحدة صون التراث الثقافي غير المادي إلى الجهات ذات الإختصاص بعد مراجعتها وتدقيقها واعتمادها في شكلها النهائي ، ومتابعة أعمال وحدة صون التراث الثقافي غير المادي بوزارة الثقافة وتذليل العقبات لأداء مهمتها بالتنسيق مع جهات الإختصاص ، وبحث سبل تعظيم الإستفادة من الأرشيف الوطني للتراث الثقافي غير المادي وإعتماد البرامج التنفيذية التي تحقق هذا الهدف مع اعتبار هذه اللجنة الجهة الوحيدة المنوط بها التنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لتطبيق أحكام الإتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الشأن .



