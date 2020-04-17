ضاحي خلفان: كومة الأرقام تضع الناس في حيرة

نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، تغريده جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".





وجاء نص التغريدة: كومة الأرقام...لا تعني سوى جعل الناس في حيرة.. تفصيلها مهم حتى لترسيخ القناعات عند الناس بخطورة الأمر.





يذكر أن ضاحي خلفان تميم، أشاد بالوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال التعامل الميداني مع قضايا المخدرات، وعمليات القبض على المروجين أو التجار.





وأكد أن مجلس مكافحة المخدرات، وبناء على توجيهات القيادة بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر انتشار فيروس «كورونا»، وفي ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم، لن يدخر المجلس جهدًا في مواجهة التداعيات الناتجة عن انتشار هذا المرض.