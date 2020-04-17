هيئة ضمان الجودة: وزارة التعليم تميزت بالمواجهة العلمية الحكيمة لظروف كورونا

أكدت الدكتورة سناء راضي نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الجامعي، أن وزارة التعليم العالي ومؤسساتها المختلفة أظهرت من اليوم الأول لتحديات انتشار فيروس كورونا عالميا أننا على استعداد للمواجهة كل من موقعه.





وقالت نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: تتواصل هيئة الجودة مع كل أقسام الجودة بالجامعات حكومية وخاصة، للوقوف على مستجدات التعامل مع الظروف التي فرضتها المواجهة العلمية والحكيمة لمخاطر فيروس كورونا.





جاء ذلك في ختام اجتماع ترأسته الدكتورة يوهانسن عيد بحضور قيادات الهيئة، وبمشاركة عبر تقنية " الفيديو كونفرانس " من مديري أفرع الهيئة بالمحافظات حيث تم مناقشة التقارير الخاصة بمتابعة العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة والتي يتم إنجازها إلكترونيا باستخدام البنية التكنولوجية التي تبنتها الهيئة منذ أكثر من عامين.





حيث تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن التعليم عن بعد سيحدث نقلة نوعية في مستويات الخريجين في المستقبل القريب بما يتناسب واحتياجات سوق العمل في مصر وخارجها ويخدم رؤية مصر 2030، وأن القيادة السياسية في مصر كانت سباقة في حرصها على انشاء جامعات جديده على أعلى مستوى من التخصص والأخذ بأساليب التعلم الحديثة وفق أعلى المعايير الدولية ، وأن هذه الجامعات ستمثل قاطرة مهمه وحديثه تضاف لما هو قائم بالفعل للانطلاق نحو مستقبل واعد للتعليم في مصر.