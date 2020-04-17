أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17-4-2020

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة ،خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020 فى سوق العبور، وتراوحت أسعار الطماطم من 1.1,65 إلى 3,35 جنيه للكيلو، والبطاطس من 1,7 إلى 2,5 جنيه، والبصل من 3 إلى 8 جنيهات.





ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 5 جنيهات، والفاصوليا ب9 جنيه، والفلفل الرومي بـ8 جنيهات، والثوم بـ6.5 جنيهات، واللفت بـ1.5، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 6 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات.





وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 3 إلى 6 جنيهات، ووصل سعر الباذنجان البلدي لـ 6 جنيهات، والفلفل الألوان بـ25 جنيهًا، والبسلة بـ 7,5 جنيهات، والسبانخ من 3 إلى 4 جنيهات والفجل صينى بـ3 جنيهات، والفجل الأحمر بجنيهين، والبروكلى بـ 5 جنيهات، والقرنبيط بـ4 جنيهات وتتراوح سعر الثوم من 5 جنيه إلي 15 جنية، والليمون البلدي بـ 13 جنيها .





وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة ، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 17 إلى 23 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 16 إلى 18 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.





وسعر كيلو الفراولة تتراوح من 3 إلى 7 جنيهات، والبرتقال السكري 5 جنيهات، والكانتلوب من 3 إلى 6 جنيهات، والجريب فروت 7 جنيهات، وتراوحت الجوافة ما بين 4 إلى 9 جنيهات.





وسجل سعر التفاح اللبناني 18 جنيها، والبلح الثلاجة 5 جنيهات، والبلح السيوي 20 جنيها والبلح الأسوانى بسعر 20 جنيها



