حكم سماع القرآن بدون إنصات في العمل وأثناء تنظيف البيت.. فيديو

حكم سماع القرآن بغير إنصات .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه (ما حكم سماع القرآن بدون إنصات أو أثناء العمل لقول الله تعالي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ").









تشغيل القرآن أثناء العمل

قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هذه الآية القرآنية لها سبب نزول وسبب نزولها أنها تكلمت عن شان الصلاة وأن المسلم حين يدخل الصلاة والإمام يقرأ فلابد أن ينصت ويستمع إليه.





تشغيل القرآن أثناء تنظيف البيت

وأضاف أمين الفتوى في رده على السؤال عبر خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تشغيل القرآن الكريم بدون إنصات لا حرج فيه شرعا ، فهناك الكثير ممن يشغلون الراديو على إذاعة القرآن الكريم طوال اليوم، فربما استمع إلى آية أثرت فيه واستفاد وعمل بها.





دعاء يعلق القلب بالقرآن

هناك دعاء يجعل القلب متعلق بالقرآن؛ وهو: " اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينًا، وفي القبر مؤنسًا، ويوم القيامة شفيعًا، وعلى الصراط نورًا، وفي الجنة رفيقًا وامامًا، ومن النار سترًا وحجابًا، اللهم ارزقنا أن نتلو القرآن حق تلاوته كما تحب وترضى، اللهم اجعل لنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاءً وثوابًا، اللهم تقبل منا وأعنا على قراءة القرآن ".





أجر قراءة القرآن

قارىء القرآن له بكل حرف عشر حسنات: لقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها لا أقولُ (الـم) حرفٌ ولكنْ (ألفٌ) حرفٌ و(لامٌ) حرفٌ و(ميمٌ) حرفٌ»، حديثُ حسن.





يستحق صاحبه علو الدرجات في الجنة: قال - صلى الله عليه وسلم-: «يقالُ لصاحبِ القرآنِ: اقرأْ وارتقِ، ورتِّلْ كما كنتَ ترتِّلُ في الدنيا، فإنَّ منزلَكَ عند آخرِ آيةٍ تقرؤُها»، إسناده حسن.





أفضل أوقات لقراءة القرآن

قراءة القرآن الكريم جائزة في أي وقت بالليل وبالنهار ولكن هناك أفضل أوقات لقراءة القرآن لأنها أوقات يحبها الله ومنها.. الثلث الأخير من الليل: (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ نَزَلَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ؟ هَلْ مِنْ تَائِبٍ؟ هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ هَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى يَنْفَجِرَ الْفَجْرُ؟). الفجر: ﴿أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾، ففي هذا الوقت تتنزل الرحمات. بعد صلاة الصبح: عن أبي هريرة – رضي الله عنه - أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا في النِّدَاءِ والصّفِّ الأوّلِ ثُمّ لمْ يَجدُوا إلّا أنْ يَسْتَهِمُوا عَليه لاسْتَهَمُوا، ولوْ يعْلَمونَ ما في التَّهْجِيرِ لاسْتَبقُوا إليه، ولوْ يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةِ والصُّبْحِ لأَتَوْهُما ولوْ حَبْوًا». باقي أوقات النهار: مع ملاحظة أن سيدنا عمر رأى شابًا يقرأ القرآن في وقت العمل، فسأله: (مَن يطعمك؟ قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك، إنما أنزل هذا القرآن ليعمل به، أفاتخذت قراءته عملًا ؟).





أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن

كما يوجد أفضل أوقات لقراءة القرآن هناك أوقات لا يجوز فيها قراءة القرآن وهي.. تحّرم قراءة القرآن للمسلم وهو جنب، وذلك لأن القرأن الكريم مقدسٌ وكلام الخالق سبحانه، وله احترامُه وتقديره.





لا يجوز قراءة القرآن الكريم للمرأة المسلمة، أوقات الحيض أو النفاس؛ وذلك لأنها لا تكون على طهارة، ففي ذلك تَخَلٍّ بأحد شروط القراءة.





لا يجوز قراءة القرآن الكريم أوقات الركوع والسجود في الصلاة إلا بعض الأدعية والأذكار.







