إزالة 66 حالة تعد جديدة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بالبحيرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة بمحافظة البحيرة من من إزالة 66 حالة تعد على مساحة 26407 م٢ وذلك خلال عدة حملات نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( أبو المطامير - وادي النطرون -المحمودية - شبراخيت - رشيد - الرحمانية - الدلنجات - بدر - ايتاي البارود - حوش عيسى - كوم حماده - دمنهور - ادكو) .

وشدد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتاكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .





وناشد المحافظ المواطنين عدم إستغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.





وكان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قد أحال العديد من المتعديين بالبناء على الأراضى الزراعية واراضى أملاك الدولة النيابة العسكرية وعلى الرغم من ذلك مازال المواطنين يستغلون أزمة كورونا فرصة للبناء المخالف حتى وصل عدد حالات التعدى إلى ٧٠٠ حالة تقريبا





ونجحت الحملات التى شنتها الوحدات المحلية المسار إليها فى ازالة 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك دولة بمساحة 10050 بقري الناصر وزاوية صقر بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وعشش و تشوينات.





وازالة 4 حالات تعدي بقرية الحمراء بوادي النطرون بمساحة 4000 م2 تضم كل منها مباني علي مساحة إجمالية 66 م2 للمباني الداخلية المقامة بالطوب الأبيض.





وفى قرية الطود بمركز كوم حماده تم إزالة 7 حالات تعدي علي الرقعة الزراعية بمساحة 2655 متر مربع بناحية زاوية مبارك كما تم إزالة6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 2024 متر مربع عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وبعض الكتل الخرسانية.





وتمكنت الحملة فى مركز المحمودية من إزالة 9 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1883 متر مربع بنطاق قرى فيشا وسيدى عقبة وأريمون وكوم النصر عبارة عن مباني بدون ترخيص داخل الحيز العمراني وأسوار بالطوب الأبيض و الأحمر ومباني بالطوب الأبيض وسقف خرساني.





وفى الرحمانية تم إزالة عدد 2 حالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 1396متر بالرحمانية وتم إزالة 3 حالات تعدي بمساحة إجمالية ( 1125 م٢ ) بادكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء وحجرتان بناء علي الأراضي الزراعية .





واسفرت الحملة أيضا عن إزالة عدد 10 حالات تعدي وبناء مخالف على الأراضى الزراعية بناحية عزبة الست و قرية الشوري التابعة للوحدة المحلية لقرية ارمانيا بايتاي البارود علي مساحة 875 متر مربع عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الابيض وإزالة 5 حالات تعدي بمساحة 730 متر مربع بدوربك وقرى شرنوب والابعادية وافلاقة بدمنهور عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وإيقاف أعمال مخالفة.





وتمكنت الوحدة المحلية بشبراخيت من إزالة 471 م٢ بناحية لقانه عبارة عن مبنى بالطوب الابيض وفى رشيد تم إزالة 4 حالات تعدي بمركز رشيد بمساحة 374 م٢





وفى حوش عيسى تم إزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 364 متر بنطاق قرية الكردود بحوش عيسي عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض ومبني بالطوب الأبيض بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 310 م٢ بمركز بدر عبارة عن وقف أعمال وفك شدات خشبية و إيقاف أعمال و فك شدة خشبية علي مساحة 150 م لصب سقف دور أول بدون ترخيص بقرية عمر مكرم بمركز بدر.



