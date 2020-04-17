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فن

ريم البارودي: الحقد والحسد والنفاق أخطر الفيروسات على وجه الأرض

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:09 م
ريم البارودي
ريم البارودي
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آيه عاطفر
عبّرت ريم البارودي، عن إستيائها من بعض الأشخاص الذين لا يتمنون الخير لغيرهم.

ونشرت ريم البارودي، من خلال خاصية الأستوري عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام" صورة كُتب من خلالها: "أخطر فيروس على وجه الأرض هو الحقد والحسد والنفاق.. واكراهية الموجودة في قلوب بعض البشر .. اللهم اكفنا شرهم يا الله".

يذكر أن ريم البارودي، تشارك في تقديم برنامج شارع النهار على قناة النهار، ويعرض اشياء جديدة لأول مرة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين أن البرنامج لديه اهتمام كبير بالشارع المصري وما يجري به.
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