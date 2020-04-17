ريم البارودي: الحقد والحسد والنفاق أخطر الفيروسات على وجه الأرض

عبّرت ريم البارودي ، عن إستيائها من بعض الأشخاص الذين لا يتمنون الخير لغيرهم.









يذكر أن ريم البارودي ، تشارك في تقديم برنامج شارع النهار على قناة النهار، ويعرض اشياء جديدة لأول مرة.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج، " آخر النهار" المذاع على قناة " النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين أن البرنامج لديه اهتمام كبير بالشارع المصري وما يجري به.