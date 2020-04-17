خطوات بسيطة تجعل المستخدمين يتمتعون بتطبيقات السفر والشراء على الهواتف المستقبلية.. تفاصيل

كشفت هونر عن استراتيجيتها الجديدة الخاصة بمنصة HUAWEI AppGallery والتى تتميز بأنها مفتوحة ومبتكرة ومتنوعة التطبيقات، حيث تمكن بسهولة المستهلكين للوصول إليها مع ضمان الحماية والخصوصية وأمان المستخدمين وذلك إلي جانب تزويدهم بتجربة فريدة وذكية.





وتصنف HUAWEI AppGallery - ضمن أكبر ثلاثة متاجر للتطبيقات على مستوى العالم وهم Apple store و google play ،حيث تتوفر الآن في أكثر من 170 دولة/منطقة مع 400 مليون مستخدم نشط شهريًا (MAUs)، تغطي التطبيقات والخدمات الرئيسية في جميع أنحاء العالم.





ويوفر التطبيق خدمة تقديم الأخبار الأكثر دقة وتحديثها، حيث سيستمتع المستخدمون بالوصول إلى المقالات اليومية والعروض الإذاعية والمحتوى الحصري على أجهزتهم، مما يوفر مزيدًا من الراحة لأنماط حياة المستخدمين الذكية، وذلك بعد عقد شراكة استراتيجية مع News UK، إحدى أكبر مؤسسات الإعلام في المملكة المتحدة.





وتقدم المنصة أيضا تجربة سهلة الاستخدام وخالية من التثبيت المسبق مع "Quick Apps"، الذي يعد نظام بيئي للتطبيقات يضم نوعًا جديدًا من التطبيقات الخالية من التثبيت المسبق، ليمكن المستخدمين إضافة تطبيقاتهم المفضلة إلى أسطح المكتب الخاصة بهم للوصول إليها بسهولة.

ويمكن للمستخدم الاعتماد علي تطبيقاتهم الخاصة بالترفيه مثل تطبيقات السوشيال ميديا منها الفيس بوك وانستجرام وتويتر وسناب شات وتطبيقات أخرى خاصة بالسفر مثل booking و wego وكذلك تطبيقات الشراء اون لاين من خلال عدة متاجر منها جوميا وسوق، إضافة إلى عدد كبير من الألعاب مثل pubg وcallofduty ،وغيرهم من التطبيقات التى ترضى أذواق كافة المستهلكين بسهوله ،وذلك بالإضافة إلي توافر الخدمات البنكية منها ال cib وغيره من البنوك التى تتسم بقاعدة عملاء واسعة.





وتتيح المنصة أيضا خدمات التواصل المباشرة مع كافة مشغلي المحمول في مصر مثل اورنج واتصالات وwe .





كما توفر المنصة الجديدة الخاصة بهواتف هونر خدمة نقل بيانات من الهواتف القديمة إلى هواتف هونر الجديدة بدقة عالية وسرعة فائقة وهو ما يتمثل فى محتوى الهاتف من الأسماء والصور والواتس اب بمحتواه كاملا وذلك من خلال تطبيق phone clone .





الجدير بالذكر أن هونر بدأت تتعامل بنظامها الجديد من خلال آخر هواتفها 9x pro والذي رحب به المستهلكون مع الاحتفاظ بالنظام القديم علي الهواتف التى طرحت سابقا ومازالت بالأسواق.





وأكدت هونر أنها سعيدة بتواجدها في مصر وتفاعل المستهلكين معها مما يجعلها تؤكد علي تجهيز عدد من المفاجآت والعروض لمنتجاتها خلال الفترة المقبلة والتى ستحدث طفرة في عالم الإلكترونيات.