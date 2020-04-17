realme العالمية تعلن عن إطلاقها لسلسلة realme 6 الجديدة.. تفاصيل

تكشف realme العلامة التُجارية الناشئة والثورية للهواتف الذكية، النقاب عن سلسلة realme 6 والتي تأتي بهاتفين realme 6 وrealme 6 Pro خلال حدثٌ عبر البث المباشر، يوم الإثنين الموافق 20 أبريل في تمام الساعة الثانية بعد الظُهر، عبر منصات realme الاجتماعية المختلفة على الإنترنت.





وتقدم السلسلة الجديدة لأول مرة شاشة Ultra غاية في السلاسة بقوة 90 هرتز وكاميرا رباعية 64MP AI، وشحن فلاش 30 وات. وأشادت تعليقات وسائل الإعلام بسلسلة الهواتف قائلة "سلسلة realme 6 هي الرائدة في التقاط الصور باستخدام كاميرا AI رباعية عالية الجودة بدقة 64 ميجابكسل." وبالإضافة إلى إطلاقها سلسلة realme 6 تطلق الشركة أيضًا realme Buds Air والتي تقدم أحدث تجربة لاسلكية قوية للسماعات.





وقد صرح جوزيف وانج، المدير العام لعمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أنه " وفقًا لمؤسسة الأبحاث التسويقية ـ GfK ، فإن السوق يتوسع، حيث من المتوقع زيادة إجمالي حجم المبيعات من 15 مليون وحدة في عام 2019 إلى حوالي 17 مليون وحدة خلال هذا العام.





وأضاف، "إنه في ضوء ذلك نتوقع فرصة منافسة كبيرة في هذا العام، ونهدف إلى أن نكون في المرتبة الثالثة في السوق المصري." واستطرد وانج حديثه قائلًا "أن سلسلة أرقام realme لعبت دورًا أساسيًا في نجاحنا، فوفقًا لإحصائيات عالمية تختار 18مليون مستخدم سلسلة أرقامنا، ونحن نؤمن بالنجاح القادم لسلسلة realme 6 والتي يعد نجاحها خطوة هامة لمواصلة مهمتنا في السوق المصري."