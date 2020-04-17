AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أورنچ مصر: تأسيس مستشفى عزل مع جمعية أهل مصر بأفضل وسائل الاتصالات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:03 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

قامت شركة أورانج بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالإضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع على مدار الساعة.


ويأتي ذلك في إطار حرص شركة اورنچ الدائم على تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات إعمالًا لشعارها "بنقربك للي يهمك".

 

وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديرًا لجهدهم الخارق. وكإشارة إضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للأطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في أنحاء الجمهورية لضمان انجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن دون انتظار طويلة حتي يتمكنوا من العودة لمباشرة دورهم النبيل في خدمة المجتمع.


وبالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، أنهت أورنچ تأسيس شبكة كاملة لخدمات الاتصالات تشمل خدمات الجيل الرابع لتوفير إنترنت فائق السرعة في مبني تابع للمؤسسة تم تحويله إلى مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص ويتم افتتاحه خلال أيام.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أورنج العالمية تؤكد ثقتها بالسوق المصرية وتعلن رسمياً توسيع نشاطها.. زيادة استثمارات الشركة لتصل إلى أكثر من 60 مليار جنيه.. وضخ 135 مليون دولار في مركز بيانات الخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية

أورنچ تطلق خدمات الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال بالتعاون مع هواوي العالمية

"أورنچ مصر" تشارك مع "فاب لاب مصر" في معرض ميكر فير القاهرة 2020

أورنج تسخر كل إمكانياتها الرقمية الذكية لمواجهة كورونا

كتيبة مصر الإلكترونية.. كيف نجحت الاتصالات في دعم جهود الدولة لمواجهة كورونا

لأول مرة في مصر أورنچ تعقد جمعيتها العمومية بالكونفرنس كول

ترشيحاتنا

حظر التجول يساعد زوجين في اكتشاف كنز روماني أسفل منزلهما.. صور

بملابس الحمام.. شاهد صورا محرجة للأشخاص أثناء استلام الطرود في الحظر

الوزراء: لا تخفيف للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

قبل شم النسيم.. أفكار غير تقليدية لتلوين البيض

بعد نجاح لقاح كورونا على الفئران.. استخدامه لعلاج البشر خلال أسبوعين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا

للوقاية من فيروس كورونا.. ارتدي الكمامة فى هذه الحالات

العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة