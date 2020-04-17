أورنچ مصر: تأسيس مستشفى عزل مع جمعية أهل مصر بأفضل وسائل الاتصالات

قامت شركة أورانج بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر وقامت بزيادة سعة الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان. وبالإضافة لذلك تعمل اورنچ علي مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع على مدار الساعة.





ويأتي ذلك في إطار حرص شركة اورنچ الدائم على تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات إعمالًا لشعارها "بنقربك للي يهمك".

وتسابق اورنچ الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديرًا لجهدهم الخارق. وكإشارة إضافية لهذا التقدير قامت اورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للأطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في أنحاء الجمهورية لضمان انجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن دون انتظار طويلة حتي يتمكنوا من العودة لمباشرة دورهم النبيل في خدمة المجتمع.





وبالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، أنهت أورنچ تأسيس شبكة كاملة لخدمات الاتصالات تشمل خدمات الجيل الرابع لتوفير إنترنت فائق السرعة في مبني تابع للمؤسسة تم تحويله إلى مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص ويتم افتتاحه خلال أيام.