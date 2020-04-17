كورونا وأستطلاعات الرأي علاقة وثيقة.. لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور حسن سلامة رئيس قسم بحوث وأستطلاعات الرأي بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية، إن أستطلاعات رأي الجمهور، تهدف للتعرف علي أراء المواطنين تجاه أية مشروعات تقدمها الدولة.





وأضاف الدكتور حسن سلامة خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع علي القاة الأولى، أن مصر أهتمت منذ فترة الخمسينيات في القرن العشرين، بأستطلاعات الرأي للجماهير، ومنذ أنشاء مركز البحوث وأستطلاعات الرأي.





وأشار إلي أنه في تلك الفترة كان هناك أهتمام كبير برأي المواطن، والذي استمر منذ ذلك الوقت وحتي الوقت الحاضر.





وأضح أن الأهتمام بأراء المواطنين تعتمد بشكل أساسي علي العلاقة بين جهاز استطلاع الرأي والأجهزة التنفيذية بالدولة.





وتابع: أن أزمة فيروس كورونا، أظهرت بقوة أهمية أراء المواطنين بمجهودات الدولة تجاة القضاء علي الأزمة.