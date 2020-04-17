AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

3 دول خليجية تتصدر العرب فى إصابات كورونا.. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:09 م
3 دول خليجية تتصدر
3 دول خليجية تتصدر العرب فى إصابات كورونا
Advertisements
سمر صالح
في إحصاءات جديدة، نشر اليوم الجمعة، تصدرت ثلاث دول خليجية الدول العربية بعدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد- 19"، فيما سجلت الجزائر أعلى عدد وفيات وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ووفق الأرقام التي نشرتها الوكالة، فقد تصدرت السعودية القائمة بـ6,380 مصابا، و83 حالة وفاة، تلتها الإمارات بـ5,825 إصابة و35 وفاة، فيما حلت قطر في المرتبة الثالثة بـ4,103 إصابات و7 وفيات.

وسجلت مصر 2,673 إصابة و196 حالة وفاة، المغرب 2,283 إصابة و190 وفاة، الجزائر 2,268 إصابة و348 حالة وفاة، البحرين 1,698 إصابة و7 حالات وفاة، الكويت 1,524 إصابة و3 وفيات، العراق 1,434 إصابة و80 وفاة، سلطنة عمان 1019 إصابة و4 وفيات، تونس 822 إصابة و37 وفاة، لبنان 663 إصابة و21 وفاة، جيبوتي 591 إصابة وحالتي وفاة، الأردن 402 إصابة و7 وفيات، الأراضي الفلسطينية 374 إصابة وحالتي وفاة، الصومال 80 إصابة و5 وفيات، ليبيا 48 إصابة ووفاة واحدة، سوريا 33 إصابة وحالتي وفاة، السودان 32 إصابة و5 وفيات، وموريتانيا 7 إصابات وحالة وفاة واحدة.

وكانت "رويترز" أفادت بأن عدد المصابين حول العالم تجاوز 2.1 مليون شخص في 210 دول، فيما بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 143 ألفا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. الصحة العالمية تكذب جارديان: 16.5 ألف حالة إصابة بـ كورونا فى 21 دولة بشرق المتوسط

بالأرقام.. الصحة العالمية توضح أعداد المصابين بفيروس كورونا

سلطنة عمان تعلن ارتفاع إصابات فيروس كورونا إلى 39 حالة

الصحة العالمية: أكثر من 20 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا بشرق المتوسط

بالأرقام.. الصحة العالمية: مستوى فيروس كورونا مرتفع جدا.. أكثر من 20 ألف حالة مصابة بشرق المتوسط.. 256 مصابا ووفاة 7 حالات بمصر

الصحة العالمية: 209 آلاف إصابة بـ كورونا في 168 دولة.. و3 دول خالية

ترشيحاتنا

صلاة التراويح ومنحة الـ 500 جنيه.. الوزراء يرد على 7 شائعات حول انتشار فيروس كورونا

بعد رفض دفنها.. أهالي قرية شبرا البهو يعتذرون للطبيبة سونيا عبد العظيم.. صور

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

إيمي طلعت زكريا لوالدها: رمضانك أحلى في الجنة

للوقاية من فيروس كورونا.. ارتدي الكمامة فى هذه الحالات

شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. أسباب تجعلك تتناول التوت يوميا

للوقاية من فيروس كورونا.. ارتدي الكمامة فى هذه الحالات

العائدون من أمريكا يغادرون فندق الحجر بمرسى علم استعدادا للسفر للقاهرة