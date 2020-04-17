هو مات بجد؟.. تامر حسني ينشر فيديو لأحد متابعينه

شارك الفنان تامر حسني، جمهوره فيديو لأحد متابعينه من خلال خاصية الأستوري عبر حسابه الرسمي على تطبيق "الأنستجرام".
علق تامر حسني علي الفيديو قائلا: "هو مات بجد ولا محافظ علي رونقه اوي يعني.. بيقع والتليفون لسة على ودنه والله انت عسل ويارتني عملتها كده في الفيلم بس والله عامل شبه كدة في فيلم "مش انا" في مشهد بيني وبين حلا".
كما أكد تامر حسني، توقف تصوير فيلمه الجديد "مش انا" خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قال : "أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس و قبل الحظر و قبل إعلان الدوله عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن استكمال تصوير".
يذكر أن يستعد تامر حسني، لطرح أوبريت "إنت أقوى" خلال الأيام القليلة القادمة، بصحبة عدد كبير من النجوم وذلك لمواجة الأحداث الحالية التي تمر بها البلاد.