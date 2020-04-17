هو مات بجد؟.. تامر حسني ينشر فيديو لأحد متابعينه

كما أكد تامر حسني ، توقف تصوير فيلمه الجديد "

مش انا" خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث قال : "أنا وقفت تصوير الفيلم من أول يوم حسيت فيه بخطر على الناس و قبل الحظر و قبل إعلان الدوله عن طلب عدم التجمعات فلا يمكن استكمال تصوير".