تقرير سري.. إسرائيل تلقت تحذيرات فى 2019 بقدوم فيروس كورونا القاتل

نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الجمعة تقريرا سريا حول تلقي إسرائيل تحذيرات في شهر نوفمبر 2019 حول قدوم فيروس قاتل.





وقالت القناة 12 العبرية إن الإدارة الأمريكية حذرت إسرائيل في منتصف نوفمبر الماضي، من مرض غير معروف ينتشر في مدينة ووهان الصينية، وبأن الولايات المتحدة أثرت إخبار حلفاءها حول العالم، سواء إسرائيل أو حلف الناتو.





وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي عقد اجتماعا فور وصول المعلومة من الولايات المتحدة، وحدد ما الذي يمكن فعله مع المرض الغامض، الذي لم يكن قد تم التعرف عليه بعد، وكيف تتعاطى إسرائيل معه، ومع الدول العربية المحيطة.





وبينت القناة العبرية أن المعلومة الأمريكية المهمة لم تقف عند حد الجيش الإسرائيلي فحسب، بل وصلت إلى القيادات الإسرائيلية ككل وكذلك لوزارة الصحة، ولكنهم لم يفعلوا شيئا، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.





يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 12855 وذلك بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 182 بحالة خطيرة، والوفيات 148.