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توك شو

طاقم مستشفى العزل بـ مايو: نعمل كخلية مترابطة.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:03 م
الدكور محمد علاء
الدكور محمد علاء
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد علاء أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفي العزل في 15 مايو، إنه كانت هناك رهبة من التعامل مع فيروس جديد في بداية الأمر، ولكن مع دخول أول حالة إلي المستشفي تحول الطاقم الطبي والإداري إلي خلية عمل ترابطة.

وأضاف الدكتور محمد علاء عبر "سكايب" خلال برنامج "صباح الخير يامصر" الذي يذاع علي القناة الأولى، أن الطاقم الطبي بأكمله لا يهمه سوى القضاء علي الفيروس وعلاج الحالات التي تحجز في المسشتفي.

وأكد أن معظم الحالات الموجودة حاليا في المسشفي حالات مستقرة، والأقلية حالات حرجة.

وأوضح أن هناك خطوات يمر بها المصاب بالفيروس من أول دخولة للمستشفي والتاكد من إيجابية الحالة ، يتم تصنيفة هل هو حالة حرجة أم فقط تحتاج للعلاج والحجز.

وتابع أن المستشفي تقوم بالتحاليل والإشاعات اللازمة فور دخول المريض للمستشفي.

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