وزير الأوقاف للتجار: استغلال وقت الأزمات ورفع أسعار السلع ينزع البركة من المال

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فئة التجار استغلال وقت الأزمات ورفع أسعار السلع لتحقيق الربح السريع والكثير مؤكدا أن غضب الله سيلاحقكم وستنزع البركة من أموالكم ، ومن يفعل ذلك فهو آثم .
وأضاف جمعة خلال برنامج حديث الساعة المذاع على الفضائية أن المكسب البسيط العادل ستجد فيه البركة والخير الكثير لأنك راعيت حاجة الفقراء واتقيت الله عز وجل .
وأوضح وزير الأوقاف ان إخراج زكاة الفطر يبدأ مع دخول وقت آول يوم في رمضان ولا يجوز تعجيل إخراجها قبل دخول الشهر ،لافتا الى أنه يجوز إخراجها مع بداية الشهر دون الحاجة إلى تأخيرها فهذا واجب الوقت لسد حاجة الفقراء والمساكين فيجوز إخراجها مالا أو طعامًا أيهما أقرب لك .