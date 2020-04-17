وزير الأوقاف للتجار: استغلال وقت الأزمات ورفع أسعار السلع ينزع البركة من المال

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فئة التجار استغلال وقت الأزمات ورفع أسعار السلع لتحقيق الربح السريع والكثير مؤكدا أن غضب الله سيلاحقكم وستنزع البركة من أموالكم ، ومن يفعل ذلك فهو آثم .





وأضاف جمعة خلال برنامج حديث الساعة المذاع على الفضائية أن المكسب البسيط العادل ستجد فيه البركة والخير الكثير لأنك راعيت حاجة الفقراء واتقيت الله عز وجل .



