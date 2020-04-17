AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف للتجار: استغلال وقت الأزمات ورفع أسعار السلع ينزع البركة من المال

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:27 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد حل
حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فئة التجار استغلال وقت الأزمات ورفع أسعار السلع لتحقيق الربح السريع والكثير مؤكدا أن غضب الله سيلاحقكم وستنزع البركة من أموالكم ، ومن يفعل ذلك فهو آثم .

وأضاف جمعة خلال برنامج حديث الساعة المذاع على الفضائية أن المكسب البسيط العادل  ستجد فيه البركة والخير الكثير لأنك راعيت حاجة الفقراء واتقيت الله عز وجل . 

وأوضح وزير الأوقاف ان إخراج زكاة الفطر يبدأ مع دخول وقت آول يوم في رمضان ولا يجوز تعجيل إخراجها قبل دخول الشهر ،لافتا الى أنه يجوز إخراجها مع بداية الشهر دون الحاجة إلى تأخيرها فهذا واجب الوقت لسد حاجة الفقراء والمساكين فيجوز إخراجها مالا أو طعامًا أيهما أقرب لك . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفتاء: يجوز التعجيل بإخراج الزكاة قبل استحقاقها للمتضررين من فيروس كورونا

الإفتاء تحذر من الدعوات الهدامة لاستغلال المساجد لإثارة البلبلة

علي جمعة: يجوز إخراج الزكاة مقدما لمدة سنتين.. فيديو

علي جمعة: الإنفاق في وقت الأزمات والعسرة يوجب الجنة.. فيديو

حكم إخراج الزكاة للأقارب والتعجيل بها قبل موعدها

حكم تعجيل الزكاة وإعطاء العمالة اليومية منها.. رد الإفتاء

ترشيحاتنا

موعد صرفها والمستفيدين منها.. كل ما تريد معرفته عن العلاوات الـ 5 لأصحاب المعاشات

بعد نجاح لقاح كورونا على الفئران.. استخدامه لعلاج البشر خلال أسبوعين

مصدر في بيراميدز: اتفقنا مع كيكي سيتين لتدريب الفريق واعتذر لقيادة برشلونة

10 ملايين إصابة كورونا فى أفريقيا.. الصحة العالمية تصدم الجمهور بشأن القارة السمراء

رغم العزل والبقاء في المنزل.. سيدة تصاب بـ فيروس كورونا

الحكومة تنفي إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال شهر أبريل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحدق يفهم..الأراجوز حكاية فن فرعوني يحمل رسائل سياسية بنكهة ساخرة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها