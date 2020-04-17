رفع كفاءة 10 ملاعب خماسية بالوادي الجديد

أعلن الكابتن بهاء شوقى مديرعام الشباب والرياضة بالوادى الجديد،أنه تم الموافقة على رفع كفاءة وإقامة 10 ملاعب خماسية جديدة بعدد من قرى مراكز المحافظة.

وأوضح أن هذه الملاعب ، تشمل قرى الجيزة وعزب القصر والصحوة وقسطل والعوينى والعروبة وعبد القادر وفلسطين ودرب الاربعين ١ ودرب الاربعين ٢.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على دعم عدد من الأندية الرياضية وذلك لضمان إستمرار ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة ، بمجرد استئناف النشاط الرياضى والانشطة الشبابية وانتهاء فترة القضاء على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، الذى نتضافر من اجل القصاء عليه وحماية صحة المواطنين .

ولفت إلى أنه سيتم البدء فى عملية الإنشاء ورفع الكفاءة بمجرد الإنتهاء من الإجراءات المختلفة لضمان جاهزية تلك الملاعب لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وبالأخص بالقرى المحرومة التى تتطلب متنفس رياضى للألعاب المختلفة .

خلص عليها بالساطور.. حبس قاتل زوجته فى الوادي الجديد