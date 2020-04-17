لمواجهة كورونا.. اليابان تمنح ألف دولار لكل مواطن

قررت الحكومة اليابانية، تخصيص مساعدة مالية قدرها 930 دولارا لكل مواطن ياباني كدعم لمواجهة الظروف التي تسبب فيها تفشي وباء كوفيد 19





وذكر نائب وزير المالية الياباني، تارو أسو، خلال مؤتمر صحفي، أن المساعدة المالية التي قررتها الحكومة قدرها 100 ألف ين (930 دولارا أمريكيا)، وسيبدأ تسليمها في شهر مايو القادم.





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وأضاف وزير المالية أن أهم شيء الآن هو السرعة في توزيع هذه المساعدات، مبينا الهدف من هذا الإجراء هو مساعدة كل العائلات بغض النظر عن حجم مداخيلها، وذلك لتعويض الأضرار الاقتصادية، التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا





وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لتفشي فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، الخميس الماضي، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد.



