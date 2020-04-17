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محافظات

محافظ أسيوط يقدم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
أرسل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والإخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد مقدمًا لهم خالص التهاني بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكدا وحدة الشعب المصرى وتلاحمه لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

كما ناشد محافظ أسيوط جموع  المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وخاصة خلال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع "شم النسيم" والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " والابتعاد عن أماكن التجمعات.

وأشار إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه لافتًا الى خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.
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