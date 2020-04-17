محافظ أسيوط يقدم التهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة

أرسل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط برقيات تهنئة لكل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والإخوة الأقباط بأسيوط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد مقدمًا لهم خالص التهاني بهذه المناسبة وبأعياد الربيع، مؤكدا وحدة الشعب المصرى وتلاحمه لمواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.





كما ناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان وخاصة خلال عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع "شم النسيم" والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19 " والابتعاد عن أماكن التجمعات.



