خبير لوائح: يحق للأندية المتضررة من قرار تقليص عمومية الاتحاد الشكوى لـ الفيفا

كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أعلن عن تقليص عدد الأعضاء بالجمعية العمومية العادية القادمة إلى ٩٨ عضوا فى إطار البنود المقرر تعديلها فى لائحة النظام الأساسي.





قال الدكتور محمد فضل الله لـ صدى البلد: الأعضاء المنتظر إن يتم استبعادهم من حقهم اللجوء إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا وتقديم شكوى نظرا لتضررهم من الاستبعاد من الجمعية العمومية.





وتابع: الشكوى من التضرر مشروط بإذا ما كان الاستبعاد لتلك الأندية مبنى على عدم وجود أسباب يقبلها الفيفا ويحق لها اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية وذلك بعد استنفاذ إجراءات فض المنازعات فى مصر.





وأضاف: يتعين على اعضاء الجمعية العمومية المنتظر تقليص أعداها خلال الأيام القادمة أن تبدا خطوات الشكوى بتقديم طعن على القرار الصادر باستبعادها امام لجنة التظلمات فى الاتحاد المصرى لكرة القدم ثم رفع الأمر إلى مركز التحكيم الرياضى يعقبه فى حال عدم الحصول على حقوقهم التوجه إلى الفيفا ثم فى النهاية المحكمة الرياضية الدولية.