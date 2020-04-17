الأسود تستغل كورونا وتحصل على حمام شمس.. فيديو

هدأت الأجواء وخلت الطرق وابتعد السائحون بفعل جائجة فيروس كورونا، فقرر الأسود الاستيلاء على الطريق الخالي من المارة في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا والنوم على الطرقات بالطريقة التي تحلو لها.





استفادت الأسود من الطريق المهجور لتنتشر على طول الطريق، بعضها ملقى تحت أشعة الشمس والبعض الآخر في الظل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كان حارس الحديقة "ريتشارد سوري" فوجئ أثناء جولته التفقدية في الحديقة بمشهد الأسود النائمة على الطريق دون قلق أو خوف، حيث خلت الحديقة من الزوار منذ أن تم إغلاق جنوب أفريقيا في 26 مارس.



