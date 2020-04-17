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منوعات

الأسود تستغل كورونا وتحصل على حمام شمس.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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نهى حمدي
هدأت الأجواء وخلت الطرق وابتعد السائحون بفعل جائجة فيروس كورونا، فقرر الأسود الاستيلاء على الطريق الخالي من المارة  في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا والنوم على الطرقات بالطريقة التي تحلو لها. 

استفادت الأسود من الطريق المهجور لتنتشر على طول الطريق، بعضها ملقى تحت أشعة الشمس والبعض الآخر في الظل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

كان حارس الحديقة "ريتشارد سوري" فوجئ أثناء جولته التفقدية في الحديقة بمشهد الأسود النائمة على الطريق دون قلق أو خوف، حيث خلت الحديقة من الزوار منذ أن تم إغلاق جنوب أفريقيا في 26 مارس.

انتهز الحارس المشهد والتقط صورًا للأسود النائمة على هاتفه أثناء تواجده في السيارة التي يمر بها، وقام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "أقدم أسد فيهم يبلغ من العمر 14 عامًا.. عادة تنام الأسود فقط على طريق المتنزه خلال ليالي الشتاء الباردة". مؤكدًا:" أنهم أذكياء للغاية وهم الآن يتمتعون بحرية المنتزه بدوننا".
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