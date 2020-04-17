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سيارات

تسريب جديد لصور سيارة ام جي mg6 2020 6 الجديدة كليا في الصين

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:28 م
mg6 2020
mg6 2020
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اشرف عطية
بعد النجاح الذي حققتة العلامة الصينية في مصر mg6 2020 قرر وكيلها طرح الشكل الجديد من mg6 2020 و تعتبر السيارة ام جي 6 هي من أعلى موديلات شركة mg و قررت الشركة إضافة لمسات من الرقي و الفخامة لسياراتها و ظهر تسريب لها في بلدها الام الصين .

 

تأتي سيارة ام جي 6 الجيدة كليا بمحرك تيربو 1500 سي سي بقوة 178 حصان و هو اكبر من المحرك السابق و يعمل الآن الصانع الصيني علي طرحها بمحركين كهرباء و بنزين لأنه المستقبل للكهرباء ولانه يريد المنافسة بقوة في سوق السيارات الهجين . 

و تميز التصميم الجديد من السيارة ام جي 6 mg6 2020 بشكل به جوانب رياضية أكثر خاصة في الجزء الأمامي مع تصميم شرس ومصابيح أمامية بوحدات إضاءة ليد مع شبكة أمامية بلون أسود وتصميم اكثر شراسة مع اكصدام أمامي رياضي وتزويد السيارة بعجلات جديدة. كما جاءت السيارة في الخلف باثنين من مخارج العادم مع اكصدام خلفي جديد وتغيير شكل غطاء الحقيبة الخلفية مع جناح خلفي ثابت و هو ما يجعل السيارة أكثر رياضية و جاذبية. 

 


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