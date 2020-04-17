تسريب جديد لصور سيارة ام جي mg6 2020 6 الجديدة كليا في الصين

mg6 2020

mg6 2020

بعد النجاح الذي حققتة العلامة الصينية في مصرقرر وكيلها طرح الشكل الجديد منو تعتبر السيارة ام جي 6 هي من أعلى موديلات شركة mg و قررت الشركة إضافة لمسات من الرقي و الفخامة لسياراتها و ظهر تسريب لها في بلدها الام الصين .

تأتي سيارة ام جي 6 الجيدة كليا بمحرك تيربو 1500 سي سي بقوة 178 حصان و هو اكبر من المحرك السابق و يعمل الآن الصانع الصيني علي طرحها بمحركين كهرباء و بنزين لأنه المستقبل للكهرباء ولانه يريد المنافسة بقوة في سوق السيارات الهجين .



و تميز التصميم الجديد من السيارة ام جي 6 mg6 2020 بشكل به جوانب رياضية أكثر خاصة في الجزء الأمامي مع تصميم شرس ومصابيح أمامية بوحدات إضاءة ليد مع شبكة أمامية بلون أسود وتصميم اكثر شراسة مع اكصدام أمامي رياضي وتزويد السيارة بعجلات جديدة. كما جاءت السيارة في الخلف باثنين من مخارج العادم مع اكصدام خلفي جديد وتغيير شكل غطاء الحقيبة الخلفية مع جناح خلفي ثابت و هو ما يجعل السيارة أكثر رياضية و جاذبية.



