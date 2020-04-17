جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور

أقيمت ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجنازة، على جثمان الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة، بحضور أسرتها وعدد محدود من الأقارب والمعارف، التزاما بقرار الحكومة لتجنب التجمعات، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وأدى المصلون، صلاة الجنازة على جثمان عزة العشماوي النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته، صلاة الجنازة بأحد مساجد مصر الجديدة، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر كلية البنات مصر الجديدة.





وتوفيت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس الخميس، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.



