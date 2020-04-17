AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:04 م
تشييع جثمان عزة العشماوي
تشييع جثمان عزة العشماوي
Advertisements
عدسة / عمرو سيد
أقيمت ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجنازة، على جثمان الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للأمومة، بحضور أسرتها وعدد محدود من الأقارب والمعارف، التزاما بقرار الحكومة لتجنب التجمعات، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأدى المصلون، صلاة الجنازة على جثمان عزة العشماوي النائب الأول لرئيس لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته، صلاة الجنازة بأحد مساجد مصر الجديدة، وشيع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر كلية البنات مصر الجديدة.

وتوفيت الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، مساء أمس الخميس، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.

جدير بالذكر أن الدكتورة عزة العشماوي، عضو فى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته منذ عام 2013، وأن لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تنبثق من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية في 11 يوليو 1990 ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999.

جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور
جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور
جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور
جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور
جثمان عزة العشماوي يواري الثرى إلى مثواه الأخير بمقابر مصر الجديدة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطفولة والأمومة يشارك في الجلسة الثالثة بالبرلمان العربي للطفل بالشارقة

المجلس القومي يشارك في بحث الخطة الوطنية للطفولة والأمومة

خط نجدة الطفل ينقذ ثلاث فتيات من جريمة الاستغلال في أسيوط

القومي للطفولة يعقد المجلس ورشة عمل تدريبية لأعضاء لجنة الحماية الفرعية بجهاز تنمية 6 أكتوبر

الطفولة والأمومة: تفعيل لجان حماية الطفل بالمجتمعات العمرانية الجديدة

وفاة د. عزة عشماوي رئيس القومي للطفولة والأمومة.. والجنازة غدًا

ترشيحاتنا

شاهد.. خرق حظر التجول فى الهند لتشييع جثمان ثور

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة ١٧-٤-٢٠٢٠

بركان سترومبولي يبدأ ثورانه من جديد

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

بزيادة كبيرة.. ووهان الصينية تعدل عدد إصابات ووفيات كورونا

رجل وزوجته يدخلان السجن بعد دعوة أصدقائهما إلى منزلهما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأراجوز فن مصرى تاريخه يعود لـ الفراعنة.. استغله المصريون لمخاطبة الملوك

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها