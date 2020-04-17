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رياضة

مصدر بـ اتحاد الكرة: الفيفا لم يحسم شكوى الزمالك ضد كهربا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:38 م
كهربا
كهربا
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يسري غازى
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن حقيقة حسم الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا لشكوى الزمالك ضد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادى الأهلي.

كان مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة وتم إرسالها إلى الفيفا بعد رحيله عن القلعة البيضاء وانتقاله من أحد الأندية فى الدورى البرتغالي ثم العودة الانضمام إلى القلعة الحمراء.

قال المصدر ذاته أنه لم يصل إلى الجبلاية أية ردود ولم يتسلم وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية أية خطابات واردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن أية عقوبات ضد كهربا الخاصة بشكوى نادى الزمالك.

كان مسؤولو الجبلاية ارسلوا ردودا على استفسار فيفا، بشأن التعاقد المبرم بين نادى الزمالك واللاعب بأن الفارس الأبيض اتخذ إجراءات توثيق التعاقد فى المواعيد الرسمية، فضلا عن سداد كامل الرسوم المقررة على تسجيل عقد اللاعب. 

وأرسل اتحاد الكرة صورة ضوئية من العقد بناء على طلب الاتحاد الدولى، وكذلك صورة من إيصال تحصيل مبالغ تسجيل القيد.

يذكر أن الزمالك تقدم بشكوى ضد كهربا، والأهلى ونادى بيدفيست البرتغالى، يتهم الناديين الأهم بتحريض لاعب متعاقد على الهروب من ناديه. 

وقدم الزمالك حافظة تضم مستندات تؤكد صحة موقفه من اتهامه للأهلى وبيدفيست على تحريض اللاعب من بينها بعض الموضوعات الصحفية التى نشرت قبل الأزمة وتؤكد أن كهربا سيترك الزمالك للانتقال للأهلى الامر الذى ترتب عليه دخول اللاعب بوابة بيدفيست البرتغالى للانتقال للأهلى واستطاعته الحصول على بطاقة دولية .
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