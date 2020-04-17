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اقتصاد

الاقتصاد البريطاني يشهد انكماشا مع توقف الشركات

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:45 م
رويترز
أصبح الاقتصاد البريطاني صوب انكماش قياسي، بعد أن أظهرت بيانات تراجع الإنفاق بقطاع التجزئة بأكثر من الربع، وتوقف مؤقت لتعاملات واحدة من كل أربع شركات نتيجة إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وأعلن اتحاد التجزئة البريطاني يوم أمس، الخميس، تراجع المبيعات بنسبة 27% على أساس سنوي في الأسبوعين المنتهيين في الرابع من أبريل، واللذين يشملان الفترة التالية لبدء إجراءات عزل عام في 23 مارس، والتي تضمنت إغلاق الأسواق باستثناء متاجر السوبر ماركت
وقالت الرئيسة التنفيذية للاتحاد هيلين ديكنسون "أدى إغلاق المتاجر غير الضرورية إلى خواء المتاجر الرئيسية وتراجعات في المبيعات بقيم في أواخر خانة العشرات لدرجة لا يمكن حتى أن تعوضها الزيادة في التسوق عبر الإنترنت".

وأظهر مسح منفصل من مكتب الإحصاءات الوطني أن 25% من الشركات أغلقت مؤقتًا أو علقت التعاملات منذ العزل العام.

وفي تلك الشركات التي لا تزال مفتوحة، جرى منح خُمس العاملين إجازات مؤقتة.

وحتى في حالة تخفيف إجراءات العزل العام وانتعاش النمو، يمكن أن يظل الناتج السنوي منخفضًا 13% في 2020، وهو أكبر تراجع سنوي في أكثر من 300 عام.
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